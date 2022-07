Olivier Philippaerts helpt team aan zege in GCL van Monaco

In het algemeen klassement versterken de Stockholm Hearts hun leiderspositie. Zij totaliseren nu 207 punten, 30 punten meer dan naaste achtervolger Berlin Eagles. De Prague Lions, het team met Niels Bruynseels en Pieter Devos, klimmen met 165 punten op van plaats 4 naar 3.

Olivier Philippaerts sluit GCT Monaco af met brons

Enkele uren na zijn overwinning met de Stockholm Hearts in de Global Champions League (GCL) heeft Olivier Philippaerts zaterdag in Monaco met het 10-jarig Belgisch Warmbloed Paard (BWP) H&M Miro een derde plaats veroverd in de tiende kwalificatiewedstrijd van de Global Champions Tour (GCT). De zege ging naar het Oostenrijkse duo Max Kühner/EIC Coriolis des Isles.

De Italiaanse parcoursbouwer Uliano Vezzani had voor de GCT van Monaco een aartsmoeilijke proef uitgedokterd waardoor liefst 11 van de 34 deelnemende combinaties tot opgave werden gedwongen in de basisronde en er slechts 2 door mochten naar de barrage dankzij hun foutloze eerste ronde. Olivier Philippaerts stootte in die basisronde weliswaar geen balk af maar ging met zijn ruin tussen hindernis 10 en 11 te veel uit de bocht en verloor zo veel tijd. Zij reden twee seconden te laat door de finish en eindigden zo met 2 strafpunten op de derde plaats. H&M Miro reed in Monaco vier proeven in drie dagen en stootte evenveel keer geen enkele balk af.

De barrage in Monaco was een herhaling van de editie 2021 maar wel met een omgekeerde einduitslag. Met een chrono van 35.36 wonnen Max Kühner/EIC Coriolis des Isles voor het Ierse koppel Darragh Kenny/Volnay du Boisdeville, die na 35.70 de aankomst bereikten.

In het algemeen klassement schuift Olivier Philippaerts met een totaal van 123 punten op van plaats 21 naar 12. Pieter Devos (158 ptn) blijft met de derde plaats beste Belg en de Duitser Christian Ahlmann blijft op kop met 210 punten.