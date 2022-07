Stoffel Vandoorne verliest na 8e plek in Marrakech leidersplaats in Formule E

Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ) is zaterdag op de achtste plaats geëindigd in de ePrix in het Marokkaanse Marrakech, de tiende manche van het seizoen in de formule E. De West-Vlaming verliest daardoor zijn eerste plaats in het algemene klassement aan de Zwitserse GP-winnaar Edoardo Mortara (Rokit Venturi).