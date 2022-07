85-jarige ‘wonderdokter’ maakte van Fabio Jakobsen weer ‘beste sprinter ter wereld’: “Ik ben hem eeuwig dankbaar”

Aan wie hij zijn zege opdroeg, was de vraag aan ritwinnaar Fabio Jakobsen. En toen volgde er een rist namen. Zijn verloofde, zijn familie, Lefevere, zijn ploegmaats, maar de naam die er het meest uitsprong was die van ‘Cor’. “Hij mag dan 85 jaar zijn”, sprak Jakobsen. “Hij heeft na mijn crash mijn spieren weer aan de praat gekregen.” Cor is Cor van Wanrooij. Of hoe niet alleen zijn lead-out maar ook een hoogbejaarde wonderdokter Jakobsen naar een ritzege in de Tour loodste.