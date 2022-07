Emma Meesseman en Julie Allemand komen met Chicago na nieuwe zege bovenaan de stand

Chicago Sky heeft zaterdag in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie WNBA een zege behaald tegen Phoenix Mercury. Het team van Emma Meesseman en Julie Allemand won in de Wintrust Arena in Chicago met 91-75 en telt bovenaan de stand hetzelfde percentage als de Las Vegas Aces.

Chicago nam een kanonstart in het eerste kwart (32-12), maar Phoenix sloeg terug en zorgde voor een 46-40 ruststand in het voordeel van de Sky. In het derde en vierde kwart liet Chicago zich niet verder verrassen en stelde het de zege veilig. Meesseman was goed voor tien punten, vier rebounds en vier assists. Allemand nam drie punten en vijf assists voor haar rekening.

In de stand komt Chicago Sky, dat zijn vijfde overwinning op rij boekt, met vijftien zeges tegen vijf nederlagen net als de Las Vegas Aces aan de kop. Meesseman en Allemand spelen woensdag hun volgende duel tegen kelderploeg Minnesota Lynx in Minneapolis.