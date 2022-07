Bruid wil op traditionele wijze bruidsboeket in lucht werpen, maar dat loopt helemaal mis — © ViralHog via KameraOne

Scherven brengen volgens het bekende spreekwoord geluk, al zal dat de eigenaars van deze feestzaal niet veel kunnen schelen. Nadat een bruid in het Zuid-Afrikaanse Durban haar bruidsboeket in de lucht wilde werpen, liep het namelijk helemaal mis. Het boeket raakte een van de lampen in de zaal, waarna die meteen uitdoofde en er stukken glas op de grond terechtkwamen.