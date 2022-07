Noor Vidts lijkt na mooie prestatie in Heusden net op tijd klaar voor WK atletiek in Eugene: “Geen concrete verwachtingen”

De maanden na haar wereldtitel in zaal zijn allesbehalve ideaal verlopen voor Noor Vidts. Hamstringproblemen maakten haar trainingen in functie van het WK atletiek in Eugene knap lastig. En toch lijkt ze net op tijd klaar, zo bewees ook een mooie prestatie op de 100 meter horden tijdens de Nacht van de Atletiek in Heusden.

Dertien dagen scheiden ons nog van het WK atletiek in de Verenigde Staten, het merendeel van de Belgische delegatie is zelfs al vertrokken. Beetje laat dus voor Noor Vidts om zich nu pas aan een eerste test op de horden te wagen, maar het kon niet anders. “Problemen aan de hamstrings hebben de trainingen serieus bemoeilijkt”, vertelt ze. “Vooral voluit spurten was lang onmogelijk, dus voor de horden is dat wel lastig. Pas deze week heb ik een eerste volwaardige hordetraining afgewerkt.”

Gezien de verstoorde voorbereiding, mogen we het resultaat van Vidts in Heusden best hoog inschatten. Ze klokte 13.33, ofwel zestien honderdsten boven haar persoonlijk record, dat met 13.17 bijzonder scherp staat. Ter vergelijking: het persoonlijk record van Nafi Thiam staat op 13.34. “Hier ben ik héél blij mee”, zei een zichtbaar gelukkige Vidts na afloop. ”De horden is toch een discipline waarbij je altijd wat moet zoeken naar wedstrijdritme, dus voor een seizoensopener is deze chrono top.”

Het blijft voor de wereldkampioene indoor trouwens wennen aan haar nieuwe status. In Heusden moest ze heel wat handtekeningen uitdelen en selfies nemen. “Het is nog altijd wat raar als ik aangekondigd word als wereldkampioene, maar leuk is het wel”, zegt Vidts daarover.

© BELGA

Vierde op de Spelen in Tokio, wereldkampioene in zaal, en toch spreekt de zevenkampster geen grote ambities uit voor het WK. Hoegenaamd niet zelfs. “Ik trek zonder concrete verwachtingen naar het WK”, benadrukt ze. ”Dat heeft altijd goed gewerkt. Ik ga daar vooral genieten en in elke proef mijn best doen, en dan zien we wel wat dat oplevert. Ik heb heel veel looptrainingen gedaan, dus in de 800 meter heb ik het meeste vertrouwen. Verspringen wordt misschien het moeilijkste, maar dat ga ik maandag een eerste keer testen in Frankrijk. Dinsdag stap ik dan op het vliegtuig naar het WK.”

Verheyden en De Smet naar EK

De twee grote uitblinkers van de Nacht van de Atletiek werden Tibo De Smet en Ruben Verheyden, die zich plaatsten voor het EK in München in augustus. De 23-jarige De Smet snelde op de 800 meter naar 1:44.89, de twaalfde Europese jaartijd. De 21-jarige Verheyden deed op de 1.500 meter nog beter door 3:35.19 te klokken, de achtste Europese jaartijd. Voor beide jonge leeuwen geldt dat slechts vier Belgen ooit sneller gingen.