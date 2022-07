Chaos op Amerikaanse luchthavens: honderden vluchten geannuleerd net voor nationale feestdag

In de VS zijn aan de vooravond van de nationale feestdag op 4 juli honderden vluchten geannuleerd, omdat de luchtvaartmaatschappijen kampen met gebrek aan personeel.

Zaterdagmiddag waren volgens flightaware.com al bijna zeshonderd vluchten geschrapt, terwijl 2.100 vluchten vertraging opliepen. Vrijdag was het nog erger met 3.060 geannuleerde, en bijna 8.000 vertraagde vluchten.

Oorzaak is dat de luchtvaartmaatschappijen 15 procent minder personeel in dienst hebben dan voor de start van de coronapandemie. Dat maakt ze het moeilijk de massale terugkeer van passagiers in hun vliegtuigen op te vangen. Bijkomende factoren zijn volgens verantwoordelijken van de sector klimatologische of coronakwesties.

Minister van Verkeer Pete Buttigieg heeft er zaterdag op Twitter aan herinnerd dat passagiers in geval van een annulering recht hebben op een terugbetaling.