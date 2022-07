Gespot op Ibiza: Kevin De Bruyne en Virgil Van Dijk gaan samen uit de bol

Na de interlands in juni is Kevin De Bruyne momenteel nog in vakantie. De ster van de Rode Duivels en Manchester City vertoeft momenteel blijkbaar op Ibiza, waar hij in discotheek Ushuaïa gespot werd in het bijzijn van Virgil Van Dijk. Een speler van Liverpool -vorig jaar de grote concurrent van Man City in de vaderlandse competitie - maar dat de twee goede vrienden zijn, is duidelijk.