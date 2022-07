“Ben je dom?”: Nick Kyrgios krijgt het wéér aan de stok met umpire op Wimbledon… nadat tegenstander bal in publiek mept

Nick Kyrgios is opnieuw in de clinch gegaan met een scheidsrechter op Wimbledon. De Australiër - die in zijn openingsmatch eerder deze week al voor heibel zorgde - weigerde een tijdlang verder te spelen nadat zijn opponent in de derde ronde, Stefanos Tsitsipas, een bal in het publiek sloeg. Kyrgios eiste de diskwalificatie van zijn Griekse tegenstander, maar ving bot bij de umpire.