VOORBESCHOUWING RIT 3. Drie op drie voor Fabio Jakobsen en co, of neemt Wout van Aert revanche voor zijn ereplaatsen?

De laatste rit in Denemarken is de kroniek van de aangekondigde massaspurt. Daarin staat vooral veel op het spel voor de nieuwe geletruidrager Wout van Aert. Om ook met het groen de oversteek naar Frankrijk te maken, moet hij zondagmiddag sneller zijn dan Fabio Jakobsen. In het puntenklassement is zijn voorsprong één schamel puntje. Anders is hij het groen tijdelijk kwijt aan de Nederlander. Voor het geel moet Wout van Aert niet onmiddellijk vrezen. Hoewel hij slechts één seconde voorsprong telt op Yves Lampaert.

. * Start: 16 uur

* aankomst: om 17.12 uur

* Afstand: 182 km (officiële start na 4,1 km defilé)

Het parcours:

Stelt niet zo heel veel voor. In de tweede etappe gebeurde er ook al bitter weinig, tenzij wat valpartijen door de nervositeit. Dat kan nu opnieuw het geval zijn. Al is het zoals altijd: de parcoursbouwer wikt, maar het peloton beschikt.

We trekken van het noorden naar het zuiden. Een pak meer landinwaarts dan zaterdag. Er staan wel opnieuw drie hellingen van vierde categorie op de dagorde. Al liggen de Koldingvej (27,3 km), de Hejlsminde Strand (82,8 km) en de Genner Strand (123,3 km) nu beter verspreid over het tracé dan zaterdag. Al moeten we ons daar weinig bij voorstellen, want de zwaarste is de Helksminde Strand die 800 meter lang is en gemiddeld 5,5 procent stijgt. Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost) eigende zich zaterdag die trui toe. De Deen met de blonde snor genoot er zaterdag van dat de mensenzee zijn voornaam voluit scandeerde. Dat vraagt om een bisnummer voor eigen publiek.

Onze sterren:

Fabio Jakobsen demonstreerde zaterdagmiddag in Nyborg wat voor een topspurter hij is. Zonder lead-out zocht hij zich de laatste 150 meter een weg. Daarmee toonde de Tourdebutant dat hij de beste spurter van het pak is.

Maakt hij zondagmiddag in Sönderborg al zijn eerste dozijn zeges van het seizoen vol, dan zorgt hij niet alleen voor een perfecte driedaagse voor Quick-Step Alpha Vinyl, maar neemt hij ook de groene trui écht over van Wout van Aert. Zondagmiddag gaat de Nederlander er alvast al mee van start. Dat komt omdat Van Aert niet met twee leiderstruien kan rijden.

Zijn zichzelf een revanche verschuldigd: Caleb Ewan, Jasper Philipsen die zaterdag van iets te ver moest komen, Peter Sagan die het groen nog niet heeft opgegeven en Dylan Groenewegen. Hij staat wel niet in ons lijstje van sterren, maar ook Mads Pedersen zal met de allerlaatste dag in eigen land hypergemotiveerd zijn om de gerenommeerde grote namen een hak te zetten in wat een krachtspurt kan worden indien de aangekondigde tegenwind in de laatste rechte lijn er ook is. De ex-wereldkampioen won er vorig seizoen een etappe in de Ronde van Denemarken.

*** Fabio Jakobsen

** Wout van Aert, Caleb Ewan

*** Jasper Philipsen, Peter Sagan, Dylan Groenewegen

Dit zijn de sleutelmomenten:

De laatste rechte lijn is 750 meter lang. De Augustenborg Landevej heeft een breedte van 7 meter. Op het eerste gezicht is het tracé van de laatste vijf kilometer niet extreem moeilijk zodat het peloton de kans krijgt om de treintjes te vormen. Het zal vooral belangrijk zijn hoe iedereen van de Borgmester Andersens Vej die laatste rechte lijn opdraait. De slotkilometers kondigen zich niet zo tumultueus aan als die van zaterdag. Indien de zuidwester blijft zoals zaterdagmorgen aangekondigd, is er eventueel het laatste koersuur vanaf Aabenraa kans op zijwind.

De tussenspurt ligt in Christians Feld na 91,5 km, tussen de tweede en de derde weinig noemenswaardige helling van de dag. Mensen als Van Aert en andere Sagans zullen daar al vol gaan voor de groene trui. De eerste week is voor zij die groen ambiëren van levensbelang. Met de aangekondigde westenwind kan het wel richting de tussensprint ook wat tegenwind zijn. Benieuwd of Fabio Jakobsen – in tegenstelling tot zaterdag – nu wel alle registers opentrekt.

Dit moet u nog weten:

* Met Vejle als laatste Deense startplaats van deze Tour begint het peloton in de hoofdplaats van Zuid-Denemarken dat bekend is om zijn autovrije centrum. De beroemdste sportman van Vejle is oud-voetballer Allan Simonsen, die voor Mönchengladbach en FC Barcelona speelde en in 1977 de ‘Ballon d’Or’ won.

* Wie ook verrassend Vejle als geboorteplaats heeft, is de Zwitser Tony Rominger, o.a. voormalig werelduurrecordhouder. Zijn moeder is Deens. Rominger won in de Tour drie etappes en was in 1993 de bergkoning.

* Over de finishplaats Sönderberg valt minder te vertellen dan over Vejle, waar ook kauwgom Stimorol vandaan komt. Er is een kasteel uit de twaalfde eeuw. Anderzijds werd in de omgeving van deze stad in de heuvels een van de bloedigste bladzijden uit de geschiedenis van Denemarken geschreven. In 1864 werd na een veldslag tegen de Pruisen een deel van de regio Jutland verloren. Pas in 1920 volgde de annexatie. Sönderberg is vooral van historische waarde terwijl de startplaats staat voor het hypermoderne Denemarken.

* Het weerbeeld is opnieuw niet standvastig. Zaterdagmorgen leek het er nog op dat er zondagmiddag tussen Vejle en de laatste Deense Tourfinish nog kans op regen was, maar dat gevaar lijkt geweken. Het lijkt zelfs een mooie zomerse dag te worden. De wind draait in de loop van de etappe van het zuidwesten naar het westen, zodat het niet zo ideaal is om waaiers te trekken. Vanaf 16 uur zou dat met een kracht van 3 Beaufort zijn, wat misschien net iets te weinig is om het peloton te verbrokkelen.

* Zondagmiddag is het Deens Tourfeest voltooid verleden tijd. Van Sönderborg naar Duinkerke wacht de karavaan een trip van een slordige 900 km. De renners vliegen van de luchthaven van Sönderborg naar Lesquin, een luchthaven dicht tegen Rijsel aan. De rest van de karavaan maakt de trip per auto, camionette of camion. In de loop van de maandag kan je heel het circus aan auto’s zien passeren op de E17. Maandag is de eerste rustdag, maar eigenlijk is dat voor de volgers een transferdag. Het Tourcircus opent dinsdag opnieuw de deuren in Duinkerke.