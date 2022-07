Red Wolves treffen bij WK-debuut titelverdediger Denemarken, Bahrein en Afrikaans land

De Belgische nationale handbalmannen nemen het in de groepsfase van het WK van 2023 in Zweden en Polen (11-29 januari) op tegen titelverdediger Denemarken, Bahrein en een nog te bepalen Afrikaans land. Dat blijkt na de loting van zaterdag in het Poolse Katowice.

Voor hun eerste WK ooit werden de Red Wolves bij de loting in pot 2 geplaatst. Titelverdediger Denemarken, gastland Zweden, Spanje, Frankrijk, Noorwegen, IJsland, Duitsland en een nog te bepalen Afrikaanse land zaten in pot 1. In totaal zijn er vijf WK-tickets voor Afrikaanse landen. Het Afrikaans kampioenschap van later deze maand geldt als kwalificatietoernooi waarbij de top vijf zijn WK-ticket grijpt.

De 32 deelnemende landen werden in acht groepen van vier onderverdeeld. De top drie stoot telkens door naar de volgende ronde, waarin er opnieuw een groepsfase gespeeld wordt. De top twee daarvan mag naar de kwartfinales, waarin er met rechtstreekse uitschakeling gespeeld wordt.

Voor de Belgen kwam met Denemarken een bijzonder stevige opponent uit pot 1. De Denen zijn tweevoudig titelverdediger en al jaren wereldtop in het mannenhandbal. Daarnaast moeten de Belgen ook aan de bak tegen Bahrein en ‘Africa 4’, het vierde Afrikaanse land van het Afrikaans kampioenschap. De Red Wolves spelen hun duels in groep H in het Zweedse Malmö.