Tourfavoriet Tadej Pogacar ontsnapt maar net aan valpartij in slotkilometers: “Hek geraakt met mijn vuist”

Pas als 152ste, maar wel nog in dezelfde tijd als ritwinnaar Jakobsen kwam Tadej Pogacar over de meet. Het is niet zijn gewoonte om achteraan het peloton te finishen. Daar was dan ook een reden voor. Pogi kon maar net een val vermijden. “Ik kon maar net iemand ontwijken”, deed Pogacar zijn verhaal. “Ik heb met de knokkels van mijn vuist een hek geraakt en zo kon ik een val vermijden. Met die kopwind laten renners die op kop rijden en door hun beste krachten heen zijn, zich erg traag uitzakken. Dat is erg gevaarlijk. Ik heb er maar net eentje kunnen ontwijken en nu zie ik er een beetje uit alsof ik gevochten heb.”

De schade lijkt op het eerste gezicht mee te vallen voor Pogacar. “Mijn lichaam lijkt in orde. We zullen nog zien, maar het bewijs is geleverd dat je in het Tourpeloton op elk moment aandachtig moet zijn. Ik hoop dat de jongens die effectief ten val kwamen ook allemaal nog heel zijn.”