Een jaar na de overstromingen, was het vandaag nog eens feest in Herbricht. Het leven in het gehucht van Lanaken, in de winterbedding van de Maas, zal nooit nog hetzelfde zijn. Café Maasvallei sloot na 105 jaar de deuren, maar vandaag opende ertegenover zomerbar Maasvalley. Het succes van de bar toont de aantrekkingskracht dat het gehucht nog altijd heeft.