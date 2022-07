Pech voor Antwerp (en Feyenoord): Oranje-international Guus Til kiest voor PSV

De man die het afgelopen seizoen zeer productief was een aardige bijdrage had aan het Europese succes van de Rotterdammers, zal binnen 24 uur al een medische keuring ondergaan. PSV wil vaart zetten achter het afronden van de transfer, omdat men in Eindhoven op de hoogte is van de wensen van Feyenoord en Royal Antwerp FC.

In De Kuip kan men financieel niet wedijveren met PSV, maar daar hoopte men dat de aanwezigheid van Arne Slot een bepalende factor zou zijn voor Til. In Antwerpen rammelde technisch directeur Marc Overmars met de geldbuidel, maar ook dat lijkt niet bepalend te kunnen zijn. Til bracht eind deze week nog een bezoek aan Antwerp en sprak er met trainer en landgenoot Mark van Bommel.

Onder het bewind van Marcel Brands, die is teruggekeerd in Eindhoven en daar nu als algemeen directeur flink gang zet in de versterking van de selectie, wordt op dit moment de ene na de andere speler binnengehaald. Trainer Ruud van Nistelrooy sprak na de oefenwedstrijd tegen Cercle Brugge (2-2) zijn grote tevredenheid uit over de daadkracht van de Eindhovenaren.

© Pro Shots/Sipa USA

“Binnen de financiële mogelijkheden die je als club hebt en mede op basis van de selectie die er al stond, ga je het ideale plaatje uitzetten. En daarin is een aantal successen gehaald. Hopelijk volgen er nog meer”, aldus Van Nistelrooy, die zijn wens naar alle waarschijnlijkheid snel vervuld gaat zien worden met Til. Als alles op zijn plek valt dit weekeinde kan Til maandag meteen mee met PSV naar het trainingskamp in Duitsland.

Als aanvallende en diepgaande middenvelder past hij goed in het systeem dat Van Nistelrooy wil gaan spelen. De nieuwe PSV-trainer wil in tegenstelling tot zijn voorganger Roger Schmidt bij voorkeur gaan spelen met één controlerende middenvelder en twee meer aanvallend ingestelde en diepgaande middenvelders daarvoor. Als de komst van Til wordt afgerond, heeft PSV met hem Joey Veerman, de deze week aangetrokken Xavi Simons en routinier Marco van Ginkel ook deze twee posities dubbel bezet.

Til vervulde afgelopen seizoen een belangrijke rol bij Feyenoord, waarvoor hij afgelopen seizoen maar liefst 49 wedstrijden speelde, waarin hij tot 21 goals en vijf assists kwam. Zijn contract bij Spartak Moskou loopt nog door tot medio 2024, maar met het oog op het EK wil Til in de buurt gaan spelen, zodat hij zich in de kijker kan spelen bij bondscoach Louis van Gaal.

Til werd drie seizoenen geleden door AZ voor maar liefst 18 miljoen euro verkocht aan Spartak Moskou. De door de Alkmaarders zelf opgeleide middenvelder tekende in Alkmaar voor 28 goals en twaalf assists in 95 wedstrijden. De vijfvoudig Oranje-international werd door Spartak Moskou eerder ook verhuurd aan SC Freiburg, maar lijkt de Russen na drie jaar achter zich te laten en definitief op de terugweg naar de Eredivisie.