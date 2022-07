Premier Alexander De Croo op Rock Werchter: “Festivals in ons land zijn wereldtop”

Wie zoekt, die vindt De Croo zaterdag voor het grootste deel van de dag ergens rond de Main Stage. De eerste minister van ons land gaat er kijken naar het concert van het Londense popfenomeen Anne-Marie, en blijft nadien ook nog hangen aan het podium voor Twenty One Pilots. Afsluiten doet hij bij Imagine Dragons. Je zou kunnen stellen dat de premier fan is van de hitjesmachines op het terrein. “Ach, dat is echt voor het plezier”, zegt hij met een pintje in de hand. “We komen ook wel voor de sfeer.”

De Croo is op Rock Werchter met zijn echtgenote Annik, maar heeft toch van één ding spijt: “We hadden eigenlijk onze jongste zoon moeten meenemen. Die is 14 en zou dat hier ook super vinden. Onze festivals, dat is toch wereldtop.”

Dat hij om de haverklap gevraagd wordt voor een selfie, neemt hij er maar bij. “De dag dat iedereen in een cirkel om me heen loopt, dan pas heb ik een probleem. (lacht) Neen, het valt goed mee.” En nog voor de premier zijn volgende zin kan beginnen, vraagt een festivalganger om een knuffel.

