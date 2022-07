Femma Koersel-Steenveld op daguitstap naar Borgloon en Sint-Truiden

27 deelnemers stapten om 8u30 goedgemutst in de bus, want de zon was al volop van de partij. De eerste halte was de veiling Bel’Orta in Borgloon. Bij aankomst trakteerde de busmaatschappij eerst op een kopje koffie of thee. Nadien volgde een geleide wandeling doorheen de veiling. Rond het middaguur ging de tocht verder naar Sint-Truiden. In restaurant Het Veilinghuis werd een lekkere maaltijd opgediend. In de namiddag was de groep te gast bij fruitbedrijf Pipo, een bloeiend familiebedrijf dat beschikt over uitgestrekte appel-, peren- en kersenplantages en waar fruitsappen en confituur worden geproduceerd. Tijdens een rit met een treintje doorheen de plantages vertelde de gastvrouw boeiend en enthousiast over de werking van het bedrijf en daarna kregen de gasten nog een kop koffie of thee en heerlijke vruchtencake en –taart aangeboden.Na dit zeer aangenaam bezoek werd de dag afgesloten met een vrij uurtje in het centrum van Sint-Truiden. Om 18u30 vertrok de bus weer richting Koersel.