Expositie van Indische architect Balkrishna Doshi in C-mine

C-mine biedt een schitterend kader voor indrukwekkende tentoonstellingen. Zopas werd er een architectuurexpositie geopend, gewijd aan het werk van Doshi, winnaar van de ‘Nobelprijs’ voor architectuur. Architectuur voor de mensen, zo is de naam van deze tentoonstelling die tal van originele tekeningen, maquettes en kunstwerken toont, fotografisch en filmmateriaal, maar ook enkele grootschalige installaties."Mijn werk vertelt mijn leven", zegt de intussen 95-jarige Doshi in een van de filmpjes. Hij wist tussen 1958 en 2014 de principes van moderne architectuur aan te passen aan lokale culturen, tradities, materialen maar ook aan de natuur en dat zie je in zijn stadsontwikkelingsprojecten op mensenmaat en betaalbare woningprojecten, maar ook in zijn ‘grote’ realisaties: academische campussen, overheidsgebouwen, residenties… Zijn visie en kijk op de dingen vormen een uitdaging die ook voor Genk als rasterstad erg boeiend is. Tijdens de openingsplechtigheid was er een gesprek met de kleindochter van Doshi, ook architect en bezieler van de expositie over haar grootvader. Dat liep online omdat ze wegens corona in de familie niet mocht afreizen naar Genk.In de gigantische ruimte van het energiegebouw van C-mine is Doshi’s architectuurstudio nagebouwd en gedurende de tentoonstelling organiseert C-mine tal van boeiende randactiviteiten, zoals een audiotour en meerdere lezingen. Zeker de moeite om eens langs te gaan en wat tijd uit te trekken.