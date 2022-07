Buurtfeest in de Gracht knoopt aan met oude traditie

Het zomert, het is vakantie en dus het geschikte moment voor buurtfeesten in Boxbergheide, waar er vorige weekend meerdere plaatsvonden. Ook de bewoners van de Gracht en zijstraten, de oude Craenevenne, knoopten aan met een oude traditie.

Je merkt het als je nadert: de geur van de barbecue en het geroezemoes van druk pratende mensen, hier is een buurtfeest aan de gang. Veertig jaar geleden begonnen enkele enthousiaste buurtbewoners in de oude Craenevenne met een zomerbuurtfeest dat geleidelijk groeide maar met het ouder worden van de initiatiefnemers ook weer geleidelijk afbouwde.Een volgende generatie staat echter klaar en neemt de draad weer op. Het werd een groot succes. IJverige handen zorgden voor de bediening van de bijna honderd aanwezigen. De oudere bewoners maakten kennis met de bewoners van de nieuwe huizen in de Zijgracht en de IJzerven en voor de kinderen werd de straat omgetoverd tot speelterrein.Oude foto’s hielpen om de herinnering aan vroeger op te halen en het heerlijke zonnetje zorgde voor een heel gezellige avond.