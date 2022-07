Gezellig burenfeest in de Herenstraat in Bree

Op vrijdag 1 juli hebben de buren van de Herenstraat in Bree de vakantie ingezet met een gezellig buurtfeest in de serre van Vera en Thieu. Met een glas cava of fris werden de buren welkom geheten. Intussen was de frietwagen gearriveerd en kon iedereen à volonté genieten van heerlijke frietjes met de nodige sausen en snacks of een bickyburger.Na 2 jaar inactiviteit werd het opnieuw een gezellige avond en werden plannen gesmeed voor een nieuwjaarsborrel met de straat. Met de nodige drank werd nog verder bijgepraat tot in de kleine uurtjes.