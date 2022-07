Succesrijk Kinder-OLS voor basisschool De Vlieger in Kaulille

Voor de 15de keer nam de basisschool De Vlieger uit Kaulille deel aan het Kinder-OLS. Er werd flink geoefend onder begeleiding van de schutterij Sint-Joris van Kaulille. Vendelen, trommelen, marcheren, schieten met de luchtbuks en een mooie yell presenteren moest allemaal ingeoefend worden.Op vrijdag 24 juni was de generale repetitie aan de school. De kinderschutterij maakte in vol ornaat een optocht door het dorp en oefende een laatste keer voor de grote dag van 28 juni in Meijel.Al dit oefenen en repeteren heeft zeker zijn vruchten afgeworpen, want de kinderschutterij keerde terug met mooie prijzen. Ze behaalden een eerste prijs Beste Bordjesdrager, een tweede prijs Beste Houding Optocht, een tweede prijs Creatiefste Bordje. Maar vooral in het schieten toonde het 12-tal zich de beste en kregen ze oververdiend een mooie beker voor hun eerste plaats.De eindoverwinning in de totaalstand was voor basisschool De Driehoek van Bocholt. Zij mochten het Ummeke voor 1 jaar mee naar Bocholt nemen. Het werd voor de kinderen en de begeleiders van de school en de schutterij een prachtige en onvergetelijke dag.