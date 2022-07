Basisschool Ter Duinen uit Hechtel zamelt 250 euro in voor Oekraïne

De leerlingen van basisschool Ter Duinen in Hechtel zamelden 250 euro in voor de actie ‘1212 Oekraïne’ door het verkopen van snoepzakjes.

De leerlingen van Ter Duinen vinden het verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt in Oekraïne. Iedereen wou een steentje bijdragen toen ze hoorden van de verschillende acties die op gang kwamen.Tijdens de maandelijkse vergadering van de leerlingenraad begonnen ze ideeën te verzamelen. Er kwamen veel voorstellen maar uiteindelijk werd er besloten om snoepzakjes te maken en te verkopen. De opbrengst gingen ze dus schenken aan Oekraïne. Iedereen schoot in actie en er werden heel veel snoepzakjes gemaakt. De leerlingenraad deed een warme oproep aan iedereen om snoepzakjes te kopen. Ze gingen zelfs na school nog verkopen om toch maar zoveel mogelijk centen te verzamelen. Wat waren ze trots toen ze 250 euro bij elkaar kregen. De directeur heeft de centjes gestort aan de actie ‘Oekraïne 1212’. Iedereen was zo fier als een gieter omdat ze een klein beetje hebben kunnen helpen.