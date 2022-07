Rotary Club Riemst Zuid-Limburg deelt vijf cheques uit

Rotary Club Riemst Zuid-Limburg schonk 2.000 euro aan Voedselbank Riemst, 1.000 euro aan Voedselbank Tongeren, 1.000 euro aan Covida Unit Oostheuvel, 1.000 euro aan KITES zorgteam – Kinderkankerfonds UZ Leuven en 1.600 euro voor de Oekraïense vluchtelingen in de stad Tongeren.“Dit werkingsjaar 2021-2022 had ikzelf de eer voorzitter te zijn. Vanaf 1 juli 2022 neemt Tony Decraecker en het nieuwe clubbestuur het over. We vieren ook onze vroegere voorzitters Marc Moies (2019-2020) en Melissa Geerinckx (2020-2021) en hun clubbestuur die ondanks de coronapandemie toch nog lucratieve activiteiten konden opzetten, onder meer onze aan huis gebrachte ontbijtboxen in 2021”, aldus voorzitter Jean-Paul Vandeplas.Rotary schonk niet enkel de opbrengst van afgelopen werkingsjaar 2021-2022, maar ook deze van de twee vorige werkingsjaren aan de vijf goede doelen.