Net wanneer het soms te gelikt en te braaf dreigt te worden in de rockwereld, komt daar Måneskin. Vuil schuren in de beste zin van het woord. Festivalwaardig, dat ook. Dat het dan muzikaal niet allemaal perfect is, daar zal alleen een zure boon over zeuren. “Jij kunt mij krijgen”, roept frontman Damiano David. Voor Werchter is het wederzijds.