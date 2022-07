Opnieuw mikpunt van spot: Poetin zit tijdens reis aan nóg grotere tafel dan in Kremlin

Dat Vladimir Poetin een voorkeur heeft om zijn gesprekspartners op afstand te houden, dat wisten we al nadat er foto’s opdoken van zijn fors uit de kluiten gewassen vergadertafel in het Kremlin. Maar tijdens zijn eerste buitenlandse reis sinds de Russische inval in Oekraïne werd de Russische president zowaar de loef afgestoken door zijn gastheren...

Poetin woonde deze week in Turkmenistan een top bij van de leiders van de landen aan de Kaspische Zee: naast Rusland ook Azerbeidzjan, Iran, Kazachstan en het gastland. En de Turkmenen wilden blijkbaar niet onderdoen voor hun grote buur: voor een eerste bilaterale ontmoeting was al exemplaar bovengehaald dat de vergelijking met de tafel in het Kremlin best kond doorstaan, maar voor de plenaire vergadering was werkelijk een gigantische tafel voorzien.

De tafel tijdens de ontmoeting tussen president Poetin en de Turkmeense leider Gurbanguly Berdymukhamedov was nog relatief bescheiden... — © EPA-EFE

...maar voor een eerste vergadering van alle leiders ging het al om een fors uit de kluiten gewassen exemplaar. — © AP

En voor de vergadering met de volledige delegaties werd alles uit de kast gehaald... — © rr

Het duurde dan ook niet lang of op het internet werd op grote schaal gelachen met ‘de strijd om de grootste’...

