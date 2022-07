Gene Thomas opgenomen in ziekenhuis voor nierstenen

Gene Thomas (49) werd onlangs opgenomen in het ziekenhuis. Daar moest hij geopereerd worden voor nierstenen. Intussen gaat het alweer beter met de zanger.

Gunther Thomas, zoals hij in het echt heet, had last van nierstenen. Daarom werd hij meteen geopereerd. Op zijn Instagram-account postte hij een foto vanuit zijn ziekenhuisbed. Bijschrift: “Net bevallen van een rock. Heb hem Jef gedoopt! #rockandroll.”

Zijn echtgenote Kristel Verbeke (46) reageerde met een grapje: “Mijn rock in de branding”, gevolgd door een hartje.

Vraag was of Thomas vrijdagavond al kon optreden. Hij stond met X-Session geprogrammeerd op De foute party van Qmusic in het Antwerpse Sportpaleis. Thomas kon op tijd het ziekenhuis verlaten en voelde zich fit genoeg om op te treden.