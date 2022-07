Enthousiaste danser begeeft zich tussen paarden, maar daar is een van de dieren niet mee gediend

Das was duidelijk een pijnlijke ervaring voor deze man uit India. Tijdens een ceremonie dacht hij ongestoord te mogen dansen tussen enkele versierde paarden. Maar dat was buiten een van de dieren gerekend. Van zodra de man te dicht in de buurt kwam van het paard, haalde het uit met een stevige trap. Gelukkig hield de danser er schijnbaar weinig aan over: vrijwel meteen kon hij terug rechtstaan.