Ouders dienen klacht in: meisje (10) beweert dat ze werd geslagen en opgesloten door lerares

Een moeder heeft een klacht ingediend tegen een Nederlandstalige school in Sint-Gillis wegens slagen en verwondingen. Een lerares zou haar tienjarige dochter in een klaslokaal hebben opgesloten en hebben aangevallen. De politie moest ter plaatse komen. Dat meldt La Capitale.

De feiten zouden hebben plaatsgevonden op 23 juni in de Balderschool in Sint-Gillis. Alles begon volgens het meisje toen een vriendin per ongeluk een vinger in haar oog zou hebben gestoken, waarna ze samen naar de leerkracht stapten. De leerkracht zou haar vervolgens opgepakt hebben en zei dat ze “moest stoppen met zich zo te gedragen”, klinkt het in een verklaring van de moeder. De leerkracht zou vervolgens het klaslokaal op slot hebben gedaan en het kind op de rug en schouders hebben geslagen, terwijl ze haar ook beledigde. Het meisje zou in paniek uit het raam om hulp geschreeuwd hebben waarna buurtbewoners de politie hebben gebeld.

De leerkracht zou ook aan het haar van het meisje hebben getrokken zodat ze niet meer door het raam zou hangen. Volgens het meisje gooide de leerkracht haar vervolgens letterlijk door de klas. Twee leerkrachten slaagden erin de deur te openen en het meisje te bevrijden, schrijft La Capitale zaterdag.

Verwondingen vastgesteld

Er werd ook een doktersrapport opgemaakt van de verwondingen. Daaruit blijkt dat het kind pijn had ter hoogte van het sleutelbeen en de linkerarm. Er werden ook bloeduitstortingen en schaafwonden vastgesteld.

De moeder werd die bewuste middag opgebeld door de politie. Die vertelde haar dat haar dochter geslagen was. Ze vroegen haar om het kind te komen ophalen om vervolgens naar het politiebureau te gaan voor verhoor.

De school zelf weigert volgens de krant voorlopig commentaar te geven ook het voorval. Ook de politiezone Brussel-Zuid zou onbereikbaar zijn voor meer informatie.