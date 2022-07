Bart Swings neemt op de World Games deel aan vijf onderdelen

Swings is dit weekeinde vertrokken naar Birmingham in de Amerikaanse staat Alabama, waar de Spelen voor niet-olympische sporten van 7 tot en met 17 juli worden gehouden. De piste bestaat uit een vlakke 200-meterbaan van het type Vesmaco. Voor het organiseren van wereldkampioenschappen heeft World Skate een contract met dat Italiaanse bedrijf. De marathon staat in het vaak snikhete Birmingham niet op het programma.

Met een jaar vertraging

Voor de inlineskaters zijn de World Games het belangrijkste toernooi van het seizoen, belangrijker dan de wereldkampioenschappen die in Argentinie worden gehouden. Daarom is het opmerkelijk dat Nederland in de Verenigde Staten ontbreekt. Bondscoach Frank Fiers, de Vlaming die voorheen de Belgische skaters leidde, acht de Nederlanders momenteel te weinig kansrijk om een delegatie af te vaardigen. In Nederland staat skeeleren altijd in de schaduw van het schaatsen.

Wegens COVID-19 zijn de World Games een jaar verschoven. Vijf jaar geleden veroverde Swings bij de Spelen in Wroclaw (Polen) twee keer goud en een keer zilver. In 2013 debuteerde hij op de World Games. In het Colombiaanse Cali was hij toen goed voor twee gouden, een zilveren en een bronzen medaille.