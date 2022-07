Alejandro Valverde in het ziekenhuis na aanrijding op training, automobilist pleegt vluchtmisdrijf

De Spanjaard Alejandro Valverde (41) is tijdens een training in zijn thuisregio Murcia aangereden door een autobestuurder. Dat laat het lokale La Opinion de Murcia weten. Ook twee andere renners die samen met de ex-wereldkampioen op weg waren, waren bij het ongeval betrokken. De automobilist pleegde vluchtmisdrijf. Valverde zou intussen bij bewustzijn zijn en zou geen breuken hebben opgelopen.

Het ongeluk vond plaats in de omgeving van Murcia. Movistar meldt dat de 42-jarige Valverde geen breuken of ernstige verwondingen heeft opgelopen. De ploeg zegt dat hij aan het trainen was met een trainingsgenoot, die ook “oké” is.

Valverde blijft 24 uur onder observatie en zou volgens Movistar daarna het ziekenhuis mogen verlaten.

Volgens de krant ‘La Opinion de Murcia’ zou naast Valverde en zijn trainingspartner nog een derde renner betrokken geweest zijn bij de aanrijding. De bestuurder zou er na het ongeval vandoor gegaan zijn, meldt de krant.

Valverde is met zijn 42 jaar een ware veteraan in het peloton. Dit seizoen eindigde hij nog onder meer op de tweede plaats in de Strade Bianche en de Waalse Pijl. In Luik-Bastenaken-Luik finishte de Spanjaard als zevende.