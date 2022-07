Marianne Vos sprint naar 31e Giro-ritzege, Lotte Kopecky zesde

De Nederlandse wielrenster Marianne Vos (Jumbo-Visma) heeft zaterdag de 31e ritzege uit haar carrière in de Ronde van Italië voor vrouwen behaald. Ze was aan het einde van de tweede etappe de snelste in een massasprint, waarin Lotte Kopecky zesde werd.

De etappe van 113 kilometer tussen Cala Gonone en Olbia was op maat geschreven van de sprintsters, maar heel wat rensters probeerden de voorspelde massaspurt te ontlopen. Vroege vluchters Asia Zontone, Alice Palazzi en Marketa Hajkova kregen in de finale het gezelschap van Katia Ragusa en Alessia Vigilia. Trek-Segafredo, de ploeg van roze trui Elisa Balsamo, liet de koploopsters echter geen kans. Zeven kilometer voor de finish was het peloton weer compact.

De Italiaanse Balsamo kon het werk van haar ploeggenoten deze keer niet afwerken in een licht oplopende sprint: Marianne Vos snelde daags na haar tweede plek naar de dagzege, voor landgenote Charlotte Kool en Balsamo. Lotte Kopecky, twee dagen op rij vierde geworden in de Giro, kreeg in de sprintvoorbereiding een treintje van Team SD Worx voor zich maar geraakte toch ingesloten in de slothectometers. Zo moest ze met een zesde plek tevreden zijn.

De tweede etappe was de laatste op Sardinië. Zondag neemt de Giro Donne een rustdag om de oversteek naar het Italiaanse vasteland te maken. Balsamo mag maandag opnieuw in de roze leiderstrui van start in de heuvelachtige derde etappe in Cesena.