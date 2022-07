Boze reizigers beleven zure start van de zomervakantie op Brussels Airport: “Schandalig, we wisten van niets”

Anita moest vrijdag naar Rome vertrekken, maar dat ging niet zoals gepland. “We hadden normaal gezien een vlucht om 14.50 uu. We zijn meer dan twee uur op voorhand toegekomen op de luchthaven. Er stonden echt hele lange wachtrijen”, vertelt ze aan RTL. Maar dat was niet de enige verrassing die hen te wachten stond. “Want eens we wilden inchecken, vertelde het meisje ons achter de balie dat onze vlucht geannuleerd was. We waren hiervan niet op de hoogte. We hebben geen sms noch een e-mail gekregen. Het is echt schandalig. Ze veranderen constant de planning”, zegt ze.

Voor Rodrigo geldt hetzelfde verhaal. De man zit al sinds donderdag vast op de luchthaven: “De maatschappij heeft ons op een overvolle vlucht gezet en we hebben dan 2.45 uur lang gewacht om dan te horen dan we niet zouden vertrekken omwille van het slechte weer. Nadien ging het om een technisch probleem. En dan kregen we te horen dat het Franse en Duitse luchtruim verzadigd waren.”

Ook elders problemen

Niet alleen in Zaventem ging het moeizaam, ook in de luchthaven Charles-de-Gaulle in Parijs waren er donderdag en vrijdag problemen. Zaterdag is dat opnieuw het geval in de grootste luchthaven van Frankrijk. Tientallen vluchten zijn er geannuleerd door een staking bij de brandweer voor meer loon.

De toegang tot de luchthaven is niet belemmerd, zoals vrijdag wel het geval was. De onderhandelingen tussen directie en vakbonden leverden vrijdag geen resultaat op. Volgens vakbondsbronnen zou ook het volgende weekend, in Frankrijk de start van de zomervakantie, gestaakt worden.

Ook op Schiphol is het zaterdag erg druk. De rijen met vakantiegangers en andere reizigers stonden van ’s ochtends al tot ver buiten de vertrekhallen. Volgens een verslaggever van het Nederlandse persagentschap ANP ter plaatse lijken de meeste mensen de drukte wel te accepteren. Van boze reacties bij wachtende reizigers is geen sprake. Wel lijken veel mensen bezorgd of ze hun vlucht zullen halen.

Er loopt ook veel personeel rond om de reizigersstromen in goede banen te leiden. Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee, verantwoordelijk voor de beveiliging van het vliegveld, meldt dat er geen sprake is van incidenten.