Een bestuurder op vijf te snel bij controles in Tongeren

Politie Tongeren heeft vrijdagnamiddag snelheidscontroles gehouden in straten waar veel klachten zijn. Van de 790 gecontroleerden op de Viséweg, De Grunnestraat en Blaarstraat reden er 167 te snel. Dit is 21 procent.

De meeste overtredingen werden vastgesteld op de Viséweg. Daar geldt 70 km/u. 85 bestuurders reden sneller, een van hen haalde 110 km/u. In de bebouwde kom in de Blaarstraat lag het overtredingspercentage op 25 procent. 37 van de 149 gecontroleerden reed sneller dan 50 km/u. In De Grunnestraat, ook de bebouwde kom, zijn 45 van de 268 passanten geflitst.

De snelheidsmetingen gebeurden tussen 13 en 21 uur. De politie stelde ook nog overtredingen vast bij de keuring, verzekering en gsm-gebruik aan het stuur. Drie bestuurders kregen een parkeerboete.