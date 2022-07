Het verhaal van de West-Vlaamse gynaecoloog die mogelijk zijn eigen sperma gebruikte, veroorzaakt veel opschudding. Het is de eerste keer dat in ons land zo’n zaak aan het licht komt. Het buitenland leert dat zeker in de begindagen van IVF de medische ethiek geregeld met de voeten werd getreden. Er zijn artsen met tientallen, zelfs meer dan honderd kinderen.