20 jaar en amper een rimpel later: Avril Lavigne maakt coverfoto van haar debuutplaat na

Lavigne nam exact dezelfde pose aan op exact dezelfde plek in Soho, de gekende hippe wijk in New York. Opnieuw in een volledig zwarte outfit. “Magisch om terug te keren naar de exacte locatie waar die foto werd gemaakt”, schreef ze op Instagram. “Bedankt aan mijn ongelofelijke en trouwe fans die me doorheen de jaren zoveel liefde hebben getoond.”

Lavignes eerst album bevatte al meteen enkele hits, zoals Sk8er boi en Complicated. Volgend jaar komt de zangeres naar ons land.