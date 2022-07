Na contactverbod met 12-jarig kind: acteur Ezra Miller opnieuw beschuldigd van geweld en agressie

De doos van Pandora is geopend als het over Ezra Miller (29) gaat. De acteur werd de voorbije maanden al twee keer aangehouden voor geweldpleging, kreeg een contactverbod met een vrouw en haar tienerdochter opgelegd en is nu opnieuw door twee verschillende vrouwen beschuldigd van geweld. Van zijn carrière lijkt momenteel niet veel meer over te schieten.

Nog niet zo lang geleden was Miller een veelbelovend talent in Hollywood. Na enkele bijrollen in televisieseries en kleinere films diende de grote doorbraak zich aan in 2016. De acteur scoorde toen rollen in twee blockbusters: Batman v Superman, waarin Miller voor het eerst te zien was als de superheld The Flash, en Fantastic beasts and where to find them, de spin-off van de succesvolle Harry Potter-films.

Eind dit jaar staat de eerste solofilm van The Flash gepland, maar het is nog maar de vraag hoe zwaar filmmaatschappij Warner Bros. die nog in de markt zal zetten. Eerder dit jaar werd Millers rol in de derde Fantastic beasts al opvallend ingekort. Dat heeft alles te maken met de stroom aan beschuldigingen aan het adres van de acteur.

Vrijdag bracht het Amerikaanse blad Variety twee nieuwe aantijgingen naar buiten. Een vrouw beschuldigde Miller ervan haar gewurgd te hebben tijdens een avondje uit in Ijsland. Het voorval werd gefilmd en kwam in 2020 al onder de aandacht, maar nu spreekt de vrouw voor het eerst zelf. Ze zegt dat een grapje van haar– dat ze Miller best zou aankunnen in een gevecht – eindigde in een wurggreep van de acteur. “Plots zat er iemand bovenop me en hoorde ik alleen maar geschreeuw. Wil je nog steeds vechten? Dit is wat je wilde!” De eigenaar van de bar moest de twee uit elkaar halen, al verklaarde Miller dat hij het grappend bedoelde.

Nazi en transfoob

Een andere vrouw, met wie Miller de afgelopen twee jaar geregeld sms’te, getuigde dat de acteur begin dit jaar zijn zelfbeheersing verloor in haar appartement in Berlijn. “Ik vertelde dat er niet gerookt mocht worden. Ik kreeg de volle laag en werd ‘nazi’ en ‘transfoob’ (Miller identificeert zichzelf als non-binair, red.) genoemd.” De vrouw vroeg Miller om het appartement te verlaten, maar de tirade ging door tot ze de politie belde.

Het doet het reeds flink gedeukte imago van Miller, na arrestaties eerder dit jaar en meerdere beschuldigingen van manipulatie en intimidatie, allemaal geen goed. Zelf heeft de acteur nog altijd niet gereageerd.