Aan ambitie geen gebrek: Ketnet neemt deze zomer maar liefst vijf fictiereeksen op

De ploeg van ‘Kids on the block’, een nieuwe Ketnetserie.

Kinderen mogen dan wel vakantie hebben, voor zij die kindertelevisie maken is het nog steeds werken geblazen. Deze zomer worden er maar liefst vijf reeksen voor Ketnet opgenomen. Enkele daarvan zijn nieuwe seizoenen van bestaande reeksen, maar er is ook het gloednieuwe ‘Kids on the block’.

De opnames van het humoristische Kids on the block gaan door in Beringen. We volgen de belevenissen van een groep kinderen in een Limburgse cité. Denk aan talentenjachten, verliefdheid en een handel in diepvriespizza’s. De reeks zal in 2023 te zien zijn op Ketnet.

LEES OOK. Ketnet draait fictieserie in Beringen

Staan voor de rest op het programma: nieuwe afleveringen van Meisjes en van Samson & Marie: ijsjestijd. Daarnaast komt er ook een tweede seizoen van Gamekeepers en een derde seizoen van 3Hz. Die reeks wordt binnenkort ook uitgezonden in Noorwegen, Zweden, Frankrijk, Luxemburg en Nederland.

Het is niet de enige Ketnetserie die scoort in het buitenland. Eerder gooiden ook Hoodie, Campus 12, Tik tak en #Likeme er hoge ogen. Die laatste steekt binnenkort de taalgrens over: ze wordt uitgezonden op RTBF.