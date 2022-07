Yves Lampaert verrast iedereen en zichzelf nog het meest: “Nu is mijn carrière geslaagd”

Niet Wout van Aert, wel Yves Lampaert heeft een stukje Tourgeschiedenis geschreven. Niemand die het had verwacht, hijzelf nog het minst, maar op zijn 31ste staat Yves Lampaert in de gele trui aan de start van de tweede rit in de Tour. Wereldkampioen Ganna, Van Aert, Pogacar, allemaal beten ze in de openingstijdrit de tanden stuk op de tijd van Lampaert. Die moest in zijn arm knijpen om te beseffen dat dit écht gebeurde. Ritzege, groen, geel… Alles voor hem. “Hiermee is mijn carrière geslaagd.”