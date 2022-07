Universiteit Maastricht krijgt losgeld dat ze betaalde na hack in cryptomunten terug, en maakt winst

De Nederlandse politie en het openbaar ministerie hebben een deel van het losgeld dat in 2019 door de Universiteit Maastricht aan criminele hackers is betaald, gevonden en cryptovaluta in beslag genomen. Dankzij een gelukkige timing zijn die cryptomunten meer waard geworden, waardoor de universiteit een half miljoen euro ontvangt terwijl destijds 200.000 euro aan losgeld is betaald, zo blijkt uit een reconstructie van De volkskrant.