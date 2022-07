NBA-ploeg Utah Jazz laat sterspeler Rudy Gobert vertrekken in ruil voor monsterpakket

In de NBA, de hoogste Amerikaanse basketbalcompetitie, is het transferseizoen van start gegaan. Het vertrek van sterspeler en vaste waarde Rudy Gobert bij de Utah Jazz doet zelfs binnen de NBA de monden openvallen.

De Utah Jazz sturen hun Franse center Rudy Gobert (30) naar de Minnesota Timberwolves in ruil een echt megapakket aan spelers en draft picks. Zo krijgt de ploeg uit Salt Lake onder meer spelers Malik Beasley, Patrick Beverley, Walker Kessler, Jarred Vanderbilt, Leandro Bolmaro en meerdere onbeschermde eerste ronde draft picks voor de komende seizoenen (2023, 2025, 2027) in de plaats. Dat meldde ESPN. Het is een van de grootste pakketten ooit die voor één speler op tafel zijn gelegd in de geschiedenis van de NBA.

Voor Gobert komt zo een einde aan een succesvolle carrière bij de Jazz. De boomlange center was vorig seizoen goed voor gemiddeld 15,6 punten, 14,7 rebounds en 2,1 blocks en werd in elk van de laatste drie seizoenen uitgeroepen tot All-Star.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Gobert speelde zijn hele carrière, vanaf 2013, bij de Jazz en speelde in totaal 611 wedstrijden (519 starts), met een gemiddelde van 12,4 punten en 11,7 rebounds. De Fransman werd ook drie keer verkozen tot beste verdedigende speler van het jaar. Of Gobert deze transfer zelf erg vindt, valt te betwijfelen. Afgelopen seizoen verslechterde de band met Donovan Mitchell, die andere ster van de Utah Jazz, immers zienderogen.