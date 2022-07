Romelu Lukaku (29) is opnieuw thuis in Milaan. Wij bezochten zijn favoriete plekken in de stad. De Inter-spits komt tot rust in zijn luxeflat in de fancy wijk City Life, hij eet krachtvoer in zijn favoriete restaurant La Griglia di Varrone, shopt bij Versace en wil straks weer pronken op de muren rond San Siro. Sex and the City met Big Rom.