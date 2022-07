Waarom bibbert het Tourpeloton voor een brug? Alles wat u moet weten over dé hindernis van de tweede etappe

De passage over de Grote Beltbrug kan de Tour een eerste keer helemaal op zijn kop zetten. Een aankomst pal achter een brug van 18 kilometer lang. Al weken kijkt het peloton met de daver op het lijf uit naar de finale van rit 2 in Denemarken. Waaiergevaar, topsnelheden en supernerveuze renners: het alarm loeit luid. Een handleiding.

Waar vindt u de Grote Beltbrug?

Tussen de Deense eilanden Funen en Seeland. Tot 1998 was hier alleen een veerverbinding tussen en kon je Kopenhagen vanuit de rest van Europa alleen per boot bereiken. Met de Grote Beltbrug werd de hoofdstad ook via de weg bereikbaar.

Hoe lang is de brug?

Dat hangt er beetje van af hoe u rekent. De verbinding bestaat eigenlijk uit twee bruggen. Een klassieke hangbrug van 6,6 kilometer, waaronder scheepvaartverkeer mogelijk blijft. En een zogenaamde ‘platte brug’ van nog eens 6,8 kilometer. In het midden ligt een klein eilandje – Sprogø. De lengte van de totale verbinding is 18 kilometer.

De aankomst ligt op de brug?

Nee. Dat was aanvankelijk wel de opzet, maar omdat de brug een cruciale verkeersslagader is, kon ze onmogelijk een hele dag afgesloten worden. De streep ligt daarom drie kilometer achter de brug in het plaatsje Nyborg. Let wel: tot op 800 meter loopt de weg langs de zee en heeft de wind nog steeds vrij spel.

© AFP

Is ze zo lastig om op te fietsen?

Niemand die het écht weet. Normaal zijn fietsers niet toegelaten op de brug – de wind kan er zo krachtig waaien dat het gevaarlijk wordt. Alleen de Deense thuisrijder Fuglsang heeft er ooit met zijn fiets overgereden. “Toen de brug openging. Samen met mijn mama.” Fuglsang was toen 13. Bijkomend gevolg: geen enkele renner heeft de finale kunnen verkennen. Omdat de hangbrug klimt naar een hoogte van 70 meter zit er sowieso een vervelend knikje in. Vervolgens duikt het peloton naar beneden richting de platte brug. Hier zullen topsnelheden tot 80 kilometer per uur en meer worden bereikt. Zelfs zonder noemenswaardige wind gaat dit alle zenuwen op scherp zetten.

Waarom zijn de renners er zo bang van?

Eén woord: zijwind. De wind kan in de Grote Belt, zoals de bewuste zeestraat heet, bijzonder stevig waaien. Staat de wind op kop, is er geen man overboord. Maar bij nog maar een beetje zijwind, loeit het waaieralarm oorverdovend luid. Sowieso zal het peloton door de vele smalle wegen richting de brug al op een lang lint zitten. Bij zijwind zullen de waaierspecialisten van onder meer Quick-Step Alpha Vinyl en Jumbo-Visma niet aarzelen om eenmaal op de brug de boel op de kant te zetten en het peloton in stukken te rijten.

Krijgen we ook die gevaarlijke zijwind?

Dat is al de hele week dé grote vraag. Al dagen worden er bij elke ploeg de meest geavanceerde meteorologische schema’s bijgehaald. De voorlopige conclusie: alles wijst op westenwind en dus wind op kop. Het deed de meeste renners de voorbije week vermoeden dat er wellicht geen waaiers zullen zijn. Aldus een sprinter als Caleb Ewan: “Dan is het grootste gevaar geweken.” Anderen, zoals Michael Matthews, zijn er hoe dan ook niet gerust op. Hij wijst op de grote snelheden in combinatie met de enorme nervositeit. “Het gaat sowieso chaos zijn.”

Waarom wil de Tour de brug zo graag in het parcours?

Voor het spektakel, uiteraard. Voor de mooie plaatjes die het zal opleveren op tv. Maar ook voor de sportieve strijd. Graag wordt de vergelijking gemaakt met de Tourstart van 2015 in Nederland, toen het peloton op dag 2 naar Neeltje Jans in Zeeland trok. In miezerig weer spatte het peloton door de Zeeuwse wind toen helemaal uit mekaar. André Greipel won de spurt van een eerste groep waarin amper een twintigtal renners was overgebleven. Toenmalige topfavorieten als Vincenzo Nibali en Nairo Quintana verloren direct anderhalve minuut en kwamen meteen in de verdrukking. Tourdirecteur Prudhomme was bijzonder in zijn nopjes met dit spektakel. Met de passage over de Grote Beltbrug hoopt hij op een herhaling.