Yellow Tigers gaan onderuit tegen Nederland in de Nations League volleybal

De Belgische volleybalvrouwen (FIVB 13) hebben vrijdag in het Canadese Calgary ook hun derde wedstrijd in de derde week van de Nations League verloren. Nederland (FIVB 10) was met 1-3 te sterk. De setstanden waren 25-21, 24-26, 20-25 en 21-25.

Bij de Yellow Tigers werd Britt Herbots met 31 punten topschutter.

Het team van bondscoach Gert Vande Broek verloor de voorbije dagen ook al met 0-3 van de Verenigde Staten (FIVB 1) en met 1-3 van Duitsland (FIVB 11). Zondag spelen ze nog een laatste wedstrijd tegen Japan (FIVB 6).

De beste acht van zestien deelnemende landen plaatsen zich voor de knock-outfase. Die staat van 13 tot 17 juli in het Turkse Ankara op de planning. Met acht nederlagen en drie zeges maken de Tigers geen kans meer op kwalificatie.

Voor de Yellow Tigers kaderen de wedstrijden tevens in de voorbereiding op het WK in Nederland en Polen (23 september-15 oktober). De Belgische volleybalsters zijn er voor de vierde keer op rij bij in de Nations League. In 2018 werden ze dertiende, in 2019 zevende en vorig jaar negende. Het eindtoernooi halen lukte hen nog niet.