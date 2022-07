Er kwamen specialisten aan te pas en dan was Van Aert eens sneller dan Ganna: “Het weer kan je nu eenmaal niet kopen”

Er heerste een apart sfeertje tussen de bussen in Kopenhagen. Toen Van Aert de tijd van Ganna scherper stelde en Pogacar net niet sneller ging dan WvA, leek de tijdrit erop te zitten. Iedereen ging er vanaf dat moment vanuit dat het pleit beslecht was. Roglic zette het feestje al haast in. “Ik ben tevreden met mijn prestatie en met de zege van Wout hebben we vanavond al wat te vieren”, klonk het bij de Sloveen. Dat pakte dus nog eventjes helemaal anders uit. Gejuich aan de bus van Quick-Step. De veertig minuten na Van Aert gestartte Lampaert had net een stokje voor het feestje van Jumbo-Visma gestoken. Wat een perfecte dag leek te worden, draaide uit op een desillusie.

Van Aert was nochtans best te spreken over zijn tijdrit. De 13,2 kilometer dwars doorheen Kopenhagen legde hij ondanks de regen naar wens af. “Ik had best een goed gevoel toen ik over de meet kwam”, sprak Van Aert. “Op de rechte stukken ging ik zo hard als ik in gedachten had en in de bochten ging ik niet overdreven snel, maar ik sneed de lijnen aan die ik wou. Ook mijn tijd vond ik niet verkeerd. Ik liet een aantal sterke gasten achter me, maar ik wist toen wel al dat Yves een van de laatste specialisten was die nog moest komen. Ik wachtte zijn tijd zeker af en met recht en reden.”

24ste tweede plaats

Eventjes nadat Van Aert over de streep bolde, stopte het een tijdje met regenen boven Kopenhagen. De wegen bleven wel nat, maar lagen er misschien net iets minder glad bij voor Lampaert. Een factor die een rol gespeeld kan hebben, maar Van Aert wendde die allerminst als excuus aan. “Ik hou er niet van om achteraf dingen in te roepen. Misschien was dat een voordeel, maar ik zou het lullig vinden om zo ook maar iets aan de zege van Yves af te doen. Hij was bovendien vijf seconden sneller en dat is toch een serieus verschil op zo’n korte tijdrit. Ik denk niet dat ik sneller kon. Dus ik wil het nog een derde en laatste keer herhalen: chapeau voor Yves.” (grijnst)

En zo moest Van Aert al voor de 24ste (!) keer in zijn profcarrière vrede nemen met een tweede plek. Na onder meer het WK in Imola, de Spelen in Tokio, de tijdrit in het WK in Leuven nu dus ook in de openingstijdrit van de Tour de France. Deze keer weliswaar niet achter de ongenaakbaar gewaande Filippo Ganna. Die legde hij er voor de tweede maal op in een tijdrit. “Alleen koop ik daar niets voor”, kon er nog een grijns van af bij Van Aert. “Ik hield de ideale balans tussen hard rijden en risico’s mijden aan, maar Yves moet gewoon heel snel gereden hebben.”

Starttijden

Ook al wou Van Aert het niet gezegd hebben, het weer speelde mogelijk alsnog een factor. Jumbo-Visma besloot om WvA als 65ste van start te laten gaan om 17.04 uur. Achteraf misschien niet de beste keuze. Daar ging nochtans het nodige studiewerk aan vooraf. “We hebben heel wat specialisten geraadpleegd”, zei ploegleider Arthur van Dongen. “Donderdag om 10.30 uur moesten we onze starttijden doorgeven aan de UCI en daarna konden we ze niet meer herzien. Als je ziet dat andere kleppers als Ganna en Pogacar net voor en na Wout startten, dan geeft dat aan dat zij gelijkaardige informatie hadden. Alleen kan je het weer nu eenmaal niet kopen. Dat doet wat het wil. Rond de middag kwamen we tot de conclusie dat het alsnog zou gaan regenen. We hebben nog gedaan wat we konden doen door de bandenspanning iets lager te zetten zodat de renners iets meer grip hadden. Primoz en Jonas kregen het advies mee om geen risico’s te nemen, maar bij Wout lag dat anders. Hij laat niets liggen in zo’n tijdrit. Voor hem was dit een traject van maanden.”

Toch is nog niet alles verloren voor Van Aert. Hij zette nog altijd de tweede tijd neer en met een kloofje van vijf seconden op Lampaert volstaat ritwinst of een tweede plek in de rit van morgen om het geel over te nemen. Bovendien sprokkelde hij al 17 punten voor de groene trui. “Ik wist op voorhand dat er ook na de tijdrit nog opportuniteiten zouden liggen om die gele trui te pakken. Met de bonificaties is het zeker mogelijk, maar dan moet ik wel snel de klik maken. De ontgoocheling doorspoelen en de moraal terugvinden, daar gaat het nu om. De focus lag toch vooral op de tijdrit. Mijn knie heeft me gelukkig geen parten gespeeld, anders had ik die tijd niet kunnen realiseren. Morgen (vandaag, red.) is er dus een nieuwe kans en dan ga ik er nog eens voor.”