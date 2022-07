Albert en Charlène van Monaco vieren 11-jarig huwelijk met nieuw portret

De foto werd gemaakt door fotograaf Eric Mathon, in de tuinen van het prinselijk paleis van Monaco. Prins Albert draagt een donker pak en een witte das, Charlène een turquoise lange jurk. Het stel houdt elkaars hand vast.

Prinses Charlène vertoeft sinds maart weer in Monaco. De Zuid-Afrikaanse vertoefde lange tijd in haar thuisland: officieel omdat ze een infectie had aan haar keel, neus en oren en meerdere keren moest worden geopereerd, maar er werd gefluisterd dat niet haar gezondheid maar huwelijksproblemen de oorzaak waren van haar afwezigheid.

Die roddels ergerden Charlène echter. “Wij hebben net als iedereen emoties en kwetsbaarheden, maar door de vele media-aandacht voor onze familie wordt elke vorm van zwakte breed uitgemeten”, vertelde ze eerder dit jaar aan de Franse krant Nice Matin.