Defensief monster Rudy Gobert transfereert van Utah naar Minnesota Timberwolves

In 2018, 2019 en 2021 werd hij uitgeroepen tot NBA-verdediger van het seizoen. De 30-jarige Gobert behoorde ook al drie keer tot de selectie voor de All Star Game van de Noord-Amerikaanse basketleague.

Volgens ESPN zal de basketballer van 2,16 meter naar Minnesota gestuurd worden in ruil voor vijf spelers (Malik Beasley, Patrick Beverley, Walker Kessler, Jarred Vanderbilt en Leandro Bolmaro) en vier keuzes in de eerste ronde van de draft in de komende jaren (2023, 2025, 2027 en 2029).

De man met de meeste rebounds vorig jaar in het reguliere seizoen liet gemiddeld ook 14,7 steals per wedstrijd optekenen. “Gobzilla” scoorde bovendien 15,6 punten per wedstrijd. Als vijfde in de Western Conference, met 49 overwinningen en 33 nederlagen, werd Utah in de eerste ronde van de play-offs uitgeschakeld door Dallas.

In december 2020 ondertekende Gobert nog een monstercontract bij Utah, ter waarde van 205 miljoen dollar gespreid over 5 jaar. Bij Les Blues verzamelde hij sinds 2012 74 selecties.