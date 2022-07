Gastland Spanje opent WK hockey met zege tegen Canada

De Spaanse hockeyvrouwen zijn goed begonnen aan het WK in eigen land. Ze wonnen vrijdagavond de openingswedstrijd van het toernooi in Terrassa, nabij Barcelona, met 4-1 van Canada. Bij de rust stond de thuisploeg al 4-0 in het voordeel.

Zaterdag spelen Argentinië en Zuid-Korea hun eerste wedstrijd in groep C.

Zondag komen de Red Panthers een eerste keer in actie tegen Zuid-Korea. Daarna treffen ze in groep D ook Australië en Japan. De Belgen moeten hun poule winnen om rechtstreeks door te gaan naar de kwartfinales. Bij een tweede of derde plaats moeten ze een achtste finale spelen in het Nederlandse Amstelveen, de tweede gaststad van dit WK. De Nederlandse vrouwen verdedigen hun titel uit 2018.