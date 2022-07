Maxime De Zeeuw naar Limburg United

Toptransfer voor Limburg United! De club uit Hasselt heeft Belgian Lions Maxime De Zeeuw aangetrokken.

De 35-jarige en 2m06 grote Brusselaar verliet in 2014 en als Belgisch Speler van het Jaar Antwerp Giants en trok naar het buitenland. De Zeeuw was onder meer bij Virtus Rome (Italië), Nymburk (Tsjechië), Oldenburg (Duitsland), Hapoel Holon (Israël) en Brindisi (Italië) actief.

Donderdag leidde hij de Belgian Lions nog meer naar de afgetekende winst tegen Slovakije. Momenteel is hij in Servië waar de Lions zondag de laatste groepswedstrijd van de eerste WK-kwalificatieronde in Nis betwisten. (cpm)