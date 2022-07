Kleine domper op de feestvreugde: Quick-Step Alpha Vinyl ziet nu ook ploegleider Tom Steels uitvallen met corona

Een kleine domper op de feestvreugde bij Quick-Step Alpha Vinyl. Ploegleider Tom Steels (50) heeft positief getest op het coronavirus en moet daardoor nu al de Tour verlaten. Hij wordt vervangen in de door de Italiaan Davide Bramati. Dat heeft de Belgische wielerploeg vrijdagavond via sociale media laten weten.

Steels is lang niet het eerste coronageval in de staf van Quick-Step Alpha Vinyl. CEO Patrick Lefevere zei na de openingstijdrit van vrijdag nog dat de ploeg in totaal al met vijf gevallen zat. Eén van die gevallen is Tim Declercq: hij testte begin deze week positief en werd vervangen door Florian Sénéchal. De andere positieve gevallen zijn allemaal medewerkers, nu dus ook ploegleider Tom Steels.

Wellicht zal Steels vanop afstand wel nog de sportieve lijnen blijven uitzetten en misschien zelfs later deze Tour nog terugkeren bij het team. Maar in de volgwagen zal hij alvast de komende dagen niet meer zitten. Die taak wordt overgenomen door de Italiaan Davide Bramati.

De positieve coronatest van Steels lijkt meteen ook de verklaring te zijn waarom de ploegleider niet aanwezig was aan de finish in Kopenhagen vrijdagavond. “Is Tom hier niet?”, vroeg winnaar Yves Lampaert meermaals aan zijn begeleiders.

