Truffelrisotto met gegrilde zalm, voor als het wat meer mag zijn op Rock Werchter

Voor zeven bonnen, of zo’n 24,5 euro – duurder vind je niet op de wei – scoor je daar onder meer een ambachtelijke truffelrisotto met gegrilde zalm, groentjes en Parmezaanse kaas. Een vriendelijke jongeman verzamelt de nodige ingrediënten in een pan, en zet het op een elektrisch vuurtje . Een paar minuten later hebben we in een kartonnen potje een warm gerechtje. De kaas hebben we niet gevonden, en hoe truffels smaken weten we na het eten ervan nog altijd niet. Maar het is best lekker, met een schappelijke hoeveelheid vis, verse kerstomaatjes, rucola en erwtjes erbij. Maar 24,5 euro is toch te veel. Een grote eter heeft achteraf ook nog ruimte voor een dessertje na deze lichte maaltijd.

Ambachtelijke truffelrisotto met gegrilde zalm. — © DBA