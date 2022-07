KRC Genk dicht bij Faïz Selemani van KV Kortrijk

De rechtsvoetige flankaanvaller van de Comoren, die bij de Kerels doorgaans op de linkerkant te vinden is, aasde al een tijdje op een transfer. Hij lag nog drie seizoenen onder contract bij Kortrijk, maar wil na drie seizoenen in het Guldensporenstadion - 73 matchen en 24 goals - de stap zetten naar een club die meedoet voor de Europese prijzen. Bij Genk werd Theo Bongonda enkele dagen geleden in onderling overleg afgeserveerd. De Congolese Belg wil andere oorden opzoeken en is met zijn hoofd niet meer bij de Limburgers. Head of Football Dimi de Condé verklaarde onmiddellijk dat hij in de kern vervangen zou worden. Dat lijkt vrij snel te gebeuren, al zijn de onderhandelingen nog niet afgerond en willen ze de transfer in de Cegeka Arena nog niet officieel bevestigen. Bovendien moet Selemani zijn medische tests nog afleggen. Die zouden begin volgende week plaatsvinden, zodat de speler pas in de loop van de week zou aansluiten bij de groep.